Opferstockdiebstahl in Waidring

Unbekannte Täter brachen am 11.04.2023 in der Zeit zwischen 07:30 und 10:00 Uhr den Opferstock in der Pfarrkirche Waidring auf und entwendeten daraus Bargeld im unteren, dreistelligen Eurobetrag. Weiters entwendeten die Täter 4 Flaschen Wein, deren Erlös für das Projekt „Orgelneubau 2024“ verwendet wird.