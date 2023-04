Opferstockdiebstahl in St. Ulrich

St. Ulrich | Zwischen 31.03.2023, 13:00 Uhr und 03.04.2023, 13:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter den Opferstock in der Pfarrkirche St. Ulrich am Pillersee auf und stahl daraus Bargeld in unbekannter Höhe.

PI Kitzbühel - Tel. 059133 / 7202