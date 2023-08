Oldtimertreffen auf der Pferderennbahn

Vergangenen Sonntag fand ein Oldtimertreffen auf der Pferderennbahn in Kirchberg statt. In den Kategorien Traktoren, Motorräder, Automobile und Stationär-Motoren eingeteilt, traten die Teilnehmer eine Fahrzeugparade durch den Ort an.

Kirchberg | Die Veranstaltung der Oldtimerfreunde Kirchberg fand im Festzelt einen gemütlichen Ausklang. Im Bild ein Messerschmitt Kabinenroller – wohl das einzige Auto mit einer Anleitung zum Einsteigen.