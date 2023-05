„Oite und neie G‘schichtn“

Seit mehr als 50 Jahren gibt es das Muttertagskonzert, bei dem ausschließlich echte Volksmusik und echte Volkslieder dargeboten werden. Andre Feller beendet seine Zeit als aktiver Musikant.



Kitzbühel | Im Frühjahr feierte Andre Feller seinen 85. Geburtstag, doch für den rüstigen Jubilar gibt es nach wie vor kein Rasten. Neben seiner Familie sind musizieren, komponieren und sein Platzl zu Mitterhögl sein Lebenselixier. Nun beendete Feller seine Zeit als aktiver Musikant. Als Moderator des 51. Muttertagskonzerts unter dem Motto „Oite und neie G´schichtn“ wird er aber auch heuer wieder auf der Bühne stehen.

Mitwirkende Musikgruppen

Der „Bloakner 4Gsang“ mit Johann Zwischenbrugger (1. Tenor), Sebastian Horngacher (2. Tenor), Helmut Gschwendtner (Zither, Gitarre und 1. Bass)und Alois Höflinger (2. Bass) aus Scheffau.

Die „Puchwieser Sänger“ mit Heidi und Peter Windhofer (heute St. Johann im Pongau), Kathi und Hans Hetz (Puch) und Claudia und Leonhard Golser (Oberalm-Wiestal). Alm-, Liebes- und Jagdlieder sowie unzählige Jodler, gehören zu ihrem Repertoire.

Die „4Kleemusig“: Seit 2007 musizieren Christina Holaus (Geige), Viktoria Koch (Hackbrett), Teresa Klingler (Harfe) und Sabrina Haas (Kontrabass) gemeinsam und blicken auf viele unvergessliche Auftritte im gesamten Alpenraum zurück.

Fabian Danzl: Der 17-jährige Hochfilzener besucht das Musik BORG in Innsbruck und absolviert ein Vor-Studium (Trompete und Steirische Harmonika) am Tiroler Landeskonservatorium.

Feller beendet aktive Musikantenlaufbahn

2022 wurde das daraus entstandene Muttertagskonzert zum 50. Mal veranstaltet und wie all die Jahre zuvor umrahmten die Mitterhögler mit den Eigenkompositionen ihres Leiters den Abend.

Da Andre Feller seine Zeit als aktiver Musikant beendete, stellt sich die Frage, wie es mit der Mitterhögl Hausmusik weitergehen wird. Martin Voithofer (Trompete), Peter Gasteiger (Klarinette), Klaus Salinger (Steir. Harmonika), Günther Taxer (diatonisches Hackbrett), Georg Hotter (Tuba) und Stefan Brandstätter (Harfe) wollen die Tradition weiterführen. Unter neuem Namen und mit einigen neuen Musikanten werden sie die Stücke von Andre Feller weiter erklingen lassen.



Das 51. Muttertagskonzert findet am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr im K3 KitzKongress in Kitzbühel statt. Karten: Kitzbühel Tourismus, Tel. 05356/66660 und Raiffeisenbank Kitzbühel, Tel. 05356/6960-44144.

Bild: Die Mitterhögler sind am 13. Mai beim Muttertagskonzert mit dabei. Foto: Privat