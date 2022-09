O´grun auf der Bichlalm

Nach zwei Jahren Pause gibt es heuer wieder den beliebten Anzeiger-KitzSki Frühschoppen zum Saisonausklang. Diesmal sind wir auf der BichlAlm zu Gast, wo Sie die Wirtsleut Familie Gasteiger, herzlich willkommen heißen.



Kitzbühel | Zum Ausklang der Sommersaison treffen wir uns heuer zum Frühschoppen auf der Bichlalm. Los geht es am Sonntag, 2. Oktober ab, 11 Uhr.



Den Tag zum Wandern nützen

Wer den Sonntag noch zum Wandern nützen möchte, kann auch vom Kitzbüheler Horn über den Lämmerbühel zur BichlAlm wandern und sich dann beim Mittagessen stärken.



Schweinsbraten oder Käsespätzle gibt es zum Sonderpreis von nur 15 Euro bzw. 13 Euro. Unser Partner KitzSki hat die Preise für die Fahrt mit dem Sessellift entsprechend reduziert. Für die Berg- und Talfahrt ab der Talstation zahlen Erwachsene 15 Euro und Kinder und Jugendliche nur 5 Euro. Die Preise für die Berg- und Talfahrt ab der Mittelstation betragen 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche. Die Auffahrt mit der KitzSki Saisonkarte ist natürlich kostenlos!

Nutzt den Tag und macht gleich ein Foto von einem Gipfelkreuz! Die letzte Chance zur Teilnahme an der #gipfelkreuzchallenge. Sei dabei! Tolle Gewinne warten auf euch!



Am Berg sorgen dann "Die fidelen Aschauer" für Gaudi und Stimmung. Für alle Teilnehmer haben wir auch ein kleines Geschenk vorbereitet und der Kitzbüheler Anzeiger lädt alle Teilnehmer gerne auf ein "Begrüßungsgetränk" ein. Die Wirtsleute, Familie Gasteiger, bieten Bier, Spritzer und Limo zum 50% ermäßigten Preis an. Herzlichen Dank dafür!



Der Frühschoppen beginnt um 11 Uhr und endet um 14 Uhr. Die Talfahrt mit dem Bichlalm-Sessellift ist bis 17 Uhr möglich, die Sportlichen unter euch können den Heimweg auch zu Fuß in Angriff nehmen. Der Kitzbüheler Anzeiger, KitzSki und die Familie Gasteiger freuen sich auf zahlreichen Besuch und einen gemütlichen Saisonausklang auf der BichlAlm. ph