Offene Tür bei Steinmetz Neumayr

Die vielen Besucher des Tages der offenen Tür bei Steinmetz Neumayr konnten sich nicht nur begeistern, sondern auch verzaubern lassen.



Oberndorf | Herzstück der großen Feier war die Eröffnung sowie Segnung der neu errichteten, 600 Quadratmeter großen Halle. Mit dem Bau wurde bereits 2022 begonnen. In der Halle findet sich eine weitläufige Ausstellungsfläche für die Glanzstücke des Unternehmens Neumayr – die Steine. Das neue Gebäude bietet somit die passende Bühne für die Vielseitigkeit des Materials. So können sich die Kunden ein Gesamtbild machen.



Ebenfalls in die Halle integriert ist ein Museum, das dem Steinmetz-Handwerk historisch nachspürt. Dafür wurde eigens ein alter Stadl in Jerzens abgetragen und Stück für Stück in Oberndorf wieder aufgebaut. Das Museum soll die stolze Tradition der Steinmetze aufzeigen – immerhin ist der Beruf, der bei Neumayr eher eine Berufung ist, einer der ältesten der Menschheitsgeschichte.



Der Tag der offenen Tür wurde außerdem künstlerisch untermalt mit Fotografien von Gerhard Groger, Skulpturen von Christian Moschen sowie Tanzeinlagen von Katharina Glas, Adrian Infeld und Erick Aguirre. KA

Bild: Sebastian, Stefan und Jakob begrüßten die Gäste beim Tag der offenen Tür und stellten ihr Handwerk in den Vordergrund. Fotos: Nothdurfter