Nur knapp das Finale verpasst

Einen starken Saisonstart konnte der 17-jährige St. Johanner Kletterer Julian Wimmer (U20) hinlegen. Weiters freut er sich über einen neuen Sponsor.



St. Johann | Nach dem ersten U20 Austria Cup Sieg in der Saison folgte gleich der nächste in Klagenfurt. Das harte Training hatte sich ausgezahlt und Julian Wimmer konnte in der allgemeinen Herrenkategorie, für die es die Österreichische Meisterschaft im Bouldern war, den 5. Platz erzielen. Wimmer meinte dazu: „Es ist vor allem spannend, den Vergleich zu den Erwachsenen zu haben und zu sehen, ob das Training in die richtige Richtung geht.“ Die Ergebnisse zeigen, dass es so ist und der St. Johanner auch bei den Herren schon gut mithalten kann. Im französischen Chambery fand der erste Boulder-Europacup der neuen Saison statt.



Auch im Europacup und Weltcup vertreten

Nach einer durchwachsenen Qualifikation schaffte es Wimmer dennoch ins Semifinale der allgemeinen Herrenkategorie. Mit einer starken Leistung verpasste er dort nur ganz knapp das Finale und wurde am Ende Neunter.

Als nächstes stehen für das Klettertalent noch weitere Jugend-Europacups an und das große Ziel: der Weltcup im Juni in Innsbruck.

Neben den Erfolgen freut sich das Mitglied des Jugend-Nationalteams der Kletterer über seinen neuen Sponsor, die Region St. Johann. KA



Bild: Klettertalent Julian Wimmer befindet sich in guter Form. Foto: Loic Lemahieu