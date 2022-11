Nur ein Wahlvorschlag pro Gruppe

Paukenschlag in Kitzbühel: Die neuen Aufsichtsräte von Kitzbühel Tourismus stehen schon fest, bevor die Vollversammlung am 2. Dezember über die Bühne geht - mangels konkurrierender Listen in allen drei Stimmgruppen.



Kitzbühel | Die Wahlen der ...