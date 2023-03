Nothegger investiert 20 Mio. Euro

Viel Geduld brauchte der St. Ulricher Unternehmer Anton Nothegger bis er endlich mit seinen Ausbauplänen starten konnte: Bis zum Jahr 2024 will Nothegger 20 Millionen Euro investieren.



St. Ulrich | Als er vergangene Woche Wirtschafts-LR Mario Gerber, LA Peter Seiwald sowie Bgm. Martin Mitterer zum Lokalaugenschein in St. Ulrich begrüßte, hatte Anton Nothegger allen Grund zum Strahlen. Jahrelang hatte der Holzbauspezialist um den Ausbau seiner Firma in St. Ulrich gekämpft. Der jahrelange Hickhack um das Gewerbegebiet in Strass bremste auch immer wieder seine Pläne. Auf den jetzt hinzugekommenen Flächen werden zwei neue, insgesamt 7.700 Quadratmeter große Produktionshallen inklusive Büros und Tiefgarage errichtet. „Wir wollen mit unserer Investition einen neuen Meilenstein in der industrialisierten Möbelfertigung setzen“, freut sich Nothegger über das ehrgeizige Ziel.



Mit den neuen Anlagen wird die Möbel- und Möbelkomponentenfertigung künftig komplett digitalisiert. Mit den CNC-gesteuerten und miteinander vernetzten Maschinen können Aufträge vollständig automatisiert und in kurzen Durchlaufzeiten abgearbeitet werden. „Damit können wir noch schneller und flexibler auf die Anforderungen des Marktes und unserer Kundschaft reagieren“, steht für Anton Nothegger fest. Kräftig investiert wird im Zuge der Erweiterung auch in die Energieunabhängigkeit am Standort: Die Dachflächen der neuen Hallen werden komplett mit Photovoltaikpanelen bestückt. Bis 2024 werden weitere 20 Arbeitsplätze geschaffen.

„Als Gemeinde freuen wir uns über das klare Bekenntnis zum Heimatsstandort“, betont Bürgermeister Martin Mitterer und auch LR Mario Gerber zeigte sich beeindruckt. mak

Bild Besichtigung: LR Mario Gerber (3.v.r.) mit Firmenchef Anton und Victoria Nothegger, LAbg. Peter Seiwald sowie Bgm. Martin Mitterer (v.l.). Foto: Klausner