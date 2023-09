Noch eine Runde bitte!

An die Worte „Noch eine Runde bitte“ können sich auch sicher heute noch einige begeisterte Wassersportler erinnern.

Kitzbühel | Vor fast 35 Jahren konnte man mit so einer „Bestellung“ bei Mangi und Hansi Neumayr am Schwarzsee einige Runden Wasserski fahren. Viele taten dies nicht nur wegen der sportlichen Betätigung, sondern auch weil es auf der „1er-Pritsche“ unvergesslich lustig und schön war. Um sich über diese Erinnerungen auszutauschen sowie einige alte Filme zu sichten, treffen sich alle Freunde vom Wasserski am Schwarzsee, am Freitag, 15. September, ab 16 Uhr, zum Sprungstart im KC750 - Kultur Café Kitzbühel.



Da zu dieser Zeit Film- und Fotoapparate kaum zum Schwimmen mitgenommen wurden, sind Video- und Bildmaterial eine Seltenheit.



Falls jemand noch Fotos, Filme oder andere Erinnerungen hat, wird gebeten diese mitzubringen. Auf viele Wasserski-Begeisterte freuen sich Klaus Neumayr und Harald Palma. Foto: privat