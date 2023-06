Nightsession mit Dominic Thiem

Neben Dominic Thiem werden mit Roberto Bautista Agut und Marin Cilic auch der Titelverteidiger und ein weiterer Grand-Slam-Champion beim Generali Open Kitzbühel aufschlagen.



Kitzbühel | Im vergangenen Jahr sorgte Dominic Thiem mit seiner Nightsession vor ausverkauften Rängen für Gänsehautmomente am Kitzbüheler Center Court. Um möglichst vielen Fans die Möglichkeit zu bieten, den österreichischen Grand-Slam-Sieger auch in diesem Jahr live beim Heimturnier zu sehen, wird es für ihn beim Generali Open Kitzbühel 2023 wieder ein Erstrunden-Duell unter Flutlicht am Dienstagabend, 1. August, ab 19.30 Uhr geben: „Wir hoffen natürlich auf die zahlreiche Unterstützung der heimischen Fans“, meint Turnierdirektor Alexander Antonitsch.

Thiem schätzt Kitzbüheler Turnier

Es ist das bereits elfte Antreten des US-Open-Siegers 2020 beim Heimturnier: „Ich liebe es, in Kitzbühel zu spielen. Ich habe schöne Erinnerungen an viele Meilensteine meiner Karriere. Die Stimmung ist immer sensationell, und ich möchte den Fans einfach eine gute Show bieten“, so Thiem. Vom ersten ATP-Punkt, über das erste Finale auf der ATP-Tour bis hin zum ersten Turniersieg in Österreich – Kitzbühel und Dominic Thiem bilden eine Erfolgsgeschichte.



Auch Turnierdirektor Alexander Antonitsch freut sich: „Wir gehen davon aus, dass Dominic bis zum Generali Open wieder ein gesetzter Spieler sein wird und keine Wildcard benötigt. Ich hoffe natürlich, dass er bis Kitzbühel in einer Form ist, in der er auch um den Titel mitspielen kann“, so Antonitsch.



Tickets für das Generali Open vom 29. Juli bis 5. August sind derzeit noch im Ticketshop unter www.generaliopen.com erhältlich. KA

Bild: Dominic Thiem – bereits zum elften Mal in Kitzbühel dabei. Foto: Mia Knoll