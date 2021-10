Neuwahlen des Sozialsprengels

Bei der 26. Generalversammlung des Gesundheits- und Sozialsprengels der Gemeinden St. Johann- Oberndorf- Kirchdorf wurde der Vorstand neu gewählt und Bilanz über die vergangenen zwei Jahre gezogen.



St. Johann | Obmann Franz Berger betonte in seinem Bericht die positive Entwicklung des Sprengels. Dabei gab es viel Lob für die hervorragende Arbeit der 30 Beschäftigten unter der dualen Führung der Geschäftsführerin Elisabeth Edenhauser und der Pflegedienstleiterin Dagmar Stöckl-Berger. Mit hoher Qualität und großem persönlichem Einsatz können mit der mobilen Pflege ganzjährig 200 Klienten zu Hause betreut werden. Ein wirtschaftlich positiver Jahresabschluss konnte aufgrund angehobener Landesbeiträge, sparsamer Mittelverwendung und der Spendenfreudigkeit der Bevölkerung erreicht werden. Allen Spendern und Sponsoren wurde in den Berichten gedankt.

Einstimmige Wahl des Vorstands

Obmann Franz Berger, Obmannstellvertreterin Sabine Trabi und die weiteren Vorstandsmitglieder wurden von den anwesenden Mitgliedern der Generalversammlung einstimmig gewählt. Nach 15-jähriger Vorstandstätigkeit als Kassier übergab St. Johanns Vizebürgermeister Georg Zimmermann sein Amt an Gemeindevorständin Melanie Hutter und anstelle des Oberndorfer Vorstandsmitglieds Bernhard Lederer rückte Conny Trixl in den Sprengelvorstand nach.



In ihren Grußworten bedankten sich die Ehrengäste Bgm. Hans Schweigkofler (Oberndorf), Vizebürgermeister Georg Zimmermann (St. Johann) und GR Franz Wiesflecker (Kirchdorf) für die großartige Arbeit beim gesamten Team der mobilen Pflege, gratulierten den gewählten Funktionären und freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Bild: GR Claudia Pali, Conny Trixl, GF Elisabeth Edenhauser, Sabine Trabi, PDL Dagmar Stöckl-Berger, Obmann Berger Franz, GR Melanie Hutter, Bgm. Hans Schweigkofler, GR Franz Wiesflecker und Vize-Bgm. Georg Zimmermann bei der Versammlung des Sozialsprengels St. Johann- Oberndorf- Kirchdorf. Foto: Sozialsprengel