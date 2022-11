Neuwahlen bei den Kitzbüheler Schützen

Anfang November fand die Jahreshauptversammlung der Kitzbüheler Schützenkompanie im Schützenheim statt.



Kitzbühel | Hauptmann Hans Pletzer konnte zahlreiche Ehrengäste, allen voran Gemeinderätin Hedi Heidegger sowie Kommandant Hans Hinterholzer begrüßen. Marketenderinnen, Blumenmädchen sowie zahlreiche Schützen und natürlich die fleißigen Schützenfrauen waren gekommen.

Besonders erfreut war man wie immer darüber, dass Abordnungen oder Obleute der ansässigen Traditionsvereine aus Kitzbühel wie die Trachtler, vertreten durch Obmann Andreas Obermoser, der Kameradschaftsbund mit Obmann Norbert Obermoser sowie die Südtiroler mit Sepp Profanter anwesend waren.



Nach den protokollarischen Angelegenheiten erfolgten die Angelobungen der Marketenderin Iris Huber sowie des Schützen Ludwig Schlechter.

Nach der langen versammlungsfreien Zeit standen einige Ehrungen und Auszeichnungen an der Tagesordnung und danach erfolgten die Neuwahlen, wobei Hans Pletzer erneut als Hauptmann bestätigt wurde.

Leider trat der langjährige verdiente Oberleutnant Hermann Huber aus beruflichen Gründen zurück, wurde aber zum Ehrenoberleutnant befördert. Kämmerer Hans Salvenmoser geht in den wohlverdienten Schützenruhestand.

Die neue Führung der Kompanie setzt sich wie folgt zusammen: Hauptmann Hans Pletzer, Oberleutnant Ludwig Schlechter, Obmann und Fahnenoffizier Leutnant Wolfgang Schott, Kassier und Waffenmeister Leutnant Andi Engel, Dienstführender Oberjäger Jakob Hechenberger, Fähnrich Heinz Salvenmoser, Repräsentant der Kompanie Leutnant Herwig Pelzer.

Weiters gehören dem Ausschuss Schützenwirtin Sabine Huber, Schriftführerin Christine Bachmaier, Heimwart Andreas Mitterer-Egger und Kämmerer Sepp Staffner sowie Beirat Peter Hechenberger und Beirat Jakob Filzer an.

In den Schlussworten wurde eine gemeinsame Fortführung der Traditionen, sowie eine gute Zusammenarbeit versprochen.

Bild: Der neue Kompanieausschuss der Kitzbüheler Schützenkompanie.Foto: Privat