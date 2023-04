Neues Zentrum für die Kelchsau

Mit dem Baustart zweier neuer Gebäude geht ein langgehegter Wunsch der Kelchsauer Feuerwehr in Erfüllung. Doch auch der Nahversorger, der TVB, die Bank und einige Vereine bekommen ein modernes Dach über den Kopf.



Hopfgarten, Kelchsau | Strahlende Gesichter vergangene Woche im Hopfgartner Ortsteil Kelchsau – mit dem Spatenstich für die neue, aus zwei Gebäuden bestehende Mehrzweckanlage, wird ein Projekt realisiert, das schon seit längerem in Vorbereitung ist. „Heuer stehen wir vor einem Bauvorhaben, bei dem ich zum ersten Mal offiziell zugeben muss, dass ich nicht weiß wo wir mit den Kosten landen werden“, freute sich Hopfgartens Bürgermeister Paul Sieberer zwar, aber hielt mit seinen Bedenken nicht hinter dem Berg. Zu den Kosten wollte er sich nicht weiter äußern.



Vorerst wird das erste Gebäude, das die Feuerwehr sowie einige Vereine beherbergen wird, realisiert. Rund 500 Quadratmeter Platz stehen zur Verfügung. Im zweiten Gebäude soll dann der Tourismusverband, die regionale Bank – allerdings mit Selbstbedienung – sowie der Nahversorger samt kleinem Café Platz finden. Auch 16 Eigentumswohnungen sind geplant. Gebaut wird ein Teil der Mehrzweckanlage von der Gemeinde, der andere von der Alpenländischen Heimstätte, dessen Geschäftsführer Simon Smekal trotz der Baukostenerhöhungen zuversichtlich ist, bald starten zu können.



Den Wunsch nach einem neuen Feuerwehrhaus gibt es in dem kleinen Ortsteil schon lange, doch auch der Neubau eines Nahversorgers ist für die Kelchsauer wichtig. Derzeit gibt es ein kleines Geschäft, das jedoch zeitnah aus den derzeitigen Räumlichkeiten ausziehen muss, weil der Eigentümer den Platz braucht. mak

Bild: Spatenstich: Vize-Bgm. Martin Hölzl, FF-Kommandant Hanspeter Wurzrainer, Bgm. Paul Siebere­r, Architek­t Raimund Rainer sowie Simon Smekal (Alpenländische, v. l.). Foto: Klausner