Neues Zentrum für Kinder

Eine Gruppe engagierter Eltern hat sich jetzt entschlossen, in St. Johann ein neues Eltern-Kind-Zentrum (Ekiz) zu gründen. Das Team rund um Miriam Steiger und Tanja Leman hat sich in den vergangenen Wochen mehr und mehr geformt.

St. Johann | In der Vorwoche trafen sich die Gründerinnen und erarbeiteten ein Programm. Losgehen soll es am 18. September am Mitterndorferweg 1. „Wir teilen die gleichen Visionen und arbeiten auch ohne Gelder auf Hochdruck am Programm“, informiert Steiger.



Der Schwerpunkt des Angebotes liegt auf der ganzheitlichen Gestaltung der Bewusstseinsentwicklung und Begleitung von Familien, Eltern und Kindern in der vor- und nachgeburtlichen Phase bis zum Schuleintritt. Eltern werden in den verschiedenen Lebensphasen der Kinder begleitet. Wünschen würden sich die Initiatorinnen außerdem männliche Vortragende, um Schwerpunkte für Väter anbieten zu können. Infos unter www.ekiz-st.johann-tirol. KA