Neues Vorteilsheft

Zahlreiche Gutscheine mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung für die Wintersaison sind im neuen Heft zu finden.



Innsbruck | Ob gemeinsamer Spaß auf der Piste, beim Rodeln oder beim Eislaufen: Pünktlich zum Beginn der Wintersaison wurde das aktuelle Familienvorteilsheft des Landes allen Familien, die den Tiroler Familienpass besitzen, per Post zugesandt.



Das Vorteilsheft erscheint erstmals in einem neuen Format als Kombination aus Gutscheinheft und Vorteilskatalog, mit einer Übersicht zu allen Familienpass-Vorteilsgebern.

„Die gemeinsame Freizeit innerhalb der Familie ist wichtig für die Lebensqualität und den Zusammenhalt. Mit dem Tiroler Familienpass bietet das Land Tirol den heimischen Familien auch in diesem Winter wieder attraktive Angebote, Vergünstigungen und satte Rabatte für die familiäre Freizeitplanung“, betont LR Anton Mattle.

Ab 2022: Neues Design für Tiroler Familienpass

In neuem Glanz erstrahlt künftig auch der Tiroler Familienpass. Ab 2022 erhalten Familien bei einer Neubeantragung eine im aktuellen Tiroler Landesdesign gestaltete Vorteilskarte. Alle bisher ausgestellten, in Orange gehaltenen Karten, sind weiterhin gültig. Der Tiroler Familienpass gilt auch künftig gleichzeitig als Euregio-FamilyPass in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino.



Weitere Infos zur Beantragung sowie die neu geschaffene, interaktive Landkarte, bei der alle Vorteilsgeber auf einen Blick ersichtlich sind, finden sich auf der Hompage unter: www.tirol.gv.at/familienpass

Bild: Der Tiroler Familienpass bekommt ein neues Aussehen. Die alten Karten bleiben aber trotzdem gültig. Foto: Land Tirol