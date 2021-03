Neues Ticket für Grenzverkehr

Die Euregio Inntal arbeitet mit dem Regionalmanagement Kufstein und Umgebung an einem Öffi-Ticket im Bereich Kufstein und Bayern.



Kufstein, Bezirk | Das spornt uns nur umso mehr an, Projekte für die Zeit nach Eindämmung der Pandemie anzugehen, die uns die Grenzen wieder vergessen lassen, sind sich Manuel Tschenet, Mobilitätsbeauftragter des Regionalmanagements KUUSK und Esther Jennings, Geschäftsführerin der Euregio Inntal einig. Neben der engen Zusammenarbeit bei bestehenden grenzüberschreitenden Buslinien gibt es nun eine neue Idee für unseren Grenzraum, so Jennings und Tschenet.



Ganz nach dem Motto „Entdecke deine Nachbarn neu“, soll es wie in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ein neues Tagesticket für den ÖPNV im bayrischen-Tiroler Grenzraum geben. In Deutschland besteht seit vielen Jahren mit dem „Bayern-Ticket“ ebenso ein vergleichbares und sehr gefragtes Angebot. Damit werden vor allem Ausflüge über die Grenze mit Bus und Bahn einfach, kostengünstig und klimafreundlich. Auch der stets zunehmende PKW-Freizeitverkehr soll damit eingedämmt werden.



Im ersten Schritt wurde mit dem KUUSK-Mobilitätsbeauftragten Manuel Tschenet ein Konzept für ein gemeinsames EUREGIO-Inntal-Ticket erstellt. Nun gilt es die Verkehrsverbünde und ÖPNV-Anbieter in beiden Ländern dafür zu begeistern und gemeinsam an der Umsetzung zu arbeiten. Das neue Angebot soll nach einer schwierigen Zeit ein Zeichen sein, wieder miteinander und umweltfreundlich zu starten, so Euregio Inntal Präsident Walter J. Mayr.

Bild: An einem neuen Ticket-Angebot für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Bayern und Tirol wid gearbeitet. Foto: ÖBB