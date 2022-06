Neues Modellprojekt in der Pflege

Im Altenwohnheim Kitzbühel wird in Zusammenarbeit mit dem Vamed Rehazentrum ein neues Modellprojekt der Kurzzeit- und Übergangspflege wissenschaftlich begleitet.



Kitzbühel | Wachsende Anforderungen und Rahmenbedingungen in der Gesundheitsversorgung und Pflege sind eine Herausforderung für alle Beteiligten. Immer am neuesten Stand in Sachen Pflege ist man im Altenwohn- und Pflegeheim Kitzbühel. Durch die Etablierung einer Kurzzeit- und Übergangspflegeeinrichtung konnten hier wichtige Weichen in der Betreuung und Pflege gestellt werden, teilt man in einer Presseaussendung mit.

Augenmerk auf optimale rehabilitative Versorgung

Ein Augenmerk liegt auf der optimalen rehabilitativen Versorgung, z.B. nach operativen Eingriffen, bei Knochenbrüchen nach Stürzen oder chronisch-degenerativen Erkrankung mit Einschränkungen der Mobilität und Selbstversorgung.

Für ältere, pflegebedürftige Personen ist es oft nicht möglich, eine medizinische Rehabilitation nach einem Krankenhausaufenthalt in Anspruch zu nehmen.

Das Angebot einer qualifizierten Übergangspflege des Landes Tirolsist hier ein wichtiger Baustein, um eine Langzeitpflege zu vermeiden und wieder ein selbstständiges Leben zu Hause zu ermöglichen.

Wissenschaftliche Begleitung

Im Altenwohnheim Kitzbühel, in Zusammenarbeit mit dem VAMED Rehazentrum Kitzbühel, wird ein neues Modellprojekt der Kurzzeit- und Übergangspflege vom Ludwig Boltzmann Institute for Rehabilitation Research wissenschaftlich begleitet

Übergangspflege bis zu zwölf Wochen

Bei dieser stationären Übergangspflege von bis zu zwölf Wochen liegt der Fokus auf Therapie und Rehabilitation. Neben einer umfangreichen diagnostischen Abklärung profitieren die Patient:innen von bewährten Behandlungsmaßnahmen und Therapien, die bestmöglich an individuelle Bedürfnisse und Möglichkeiten angepasst sind. Gezielt wird im interdisziplinären Reha-Team die Selbstständigkeit und Lebensqualität verbessert.

LRin Annette Leja in Kitzbühel

Kürzlich zeigte sich auch Tirols Gesundheits-Landesrätin Annette Leja im Rahmen eines Besuches von der qualitativ hochwertigen Pflegeeinrichtung in der Stadt Kitzbühel begeistert.

Bild: Gesundheits-Landesrätin Annette Leja auf Lokalaugenschein im Altenwohnheim Kitzbühel. Foto: Altenwohnheim