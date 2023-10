Neues Leitbild für die Gemeinde

Zur Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes wurde im Mai in St. Ulrich ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. Die Steuerungsgruppe fasste die Vorstellungen der Teilnehmer in einem Entwurf zusammen und präsentierte sie der Öffentlichkeit.



St. Ulrich | Wie Bürgermeister Martin Mitterer bei der Begrüßung ausführte, sind die ausgearbeiteten Ergebnisse der „Zukunftswerkstatt 2033“ die Basis für weitreichende und tragfähige politische Entscheidungen durch den Gemeinderat.



Wie sich zeigte, umfasste der Leitbild-Entwurf durchaus überraschende, strikte und einschneidende Ziele und Vorgaben. Im Zuge der Präsentation wurden zusätzlich neue Anregungen erfasst. Nach deren Einarbeitung durch die Steuerungsgruppe wird das Leitbild wiederum an den Raumplaner und Prozessbegleiter Peter Swozilek zur fachlichen Bearbeitung übergeben. rw

Bild: Der Entwurf des Leitbildes wurde diskutiert und mehrheitlich für gut befunden. Foto: Wörgötter