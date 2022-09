Neues Gipfelkreuz für den „Großen Bruder“

Seit 22.07.22 hat der „Große Bruder“ ein neues, wunderschönes Gipfelkreuz – handgefertigt von der Ausbildungssparte Metallbearbeitung für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten von oberrainanderskompetent in Unken.

Unken | Die Ausbildung von Jugendlichen ist das vorrangige Ziel von oberrainanderskompetent, dazu braucht es gut ausgebildete MitarbeiterInnen. Berufsbegleitend absolvierte Matthias Lohfeyer, Ausbilder der Sparte Metallbearbeitung, eine 2-jährige Ausbildung zum Fachbetreuer in der Behindertenarbeit. Für sein Abschlussprojekt „Zusammenarbeit in der Gruppe fördern“ wurde in 6-monatiger Handarbeit gemeinsam mit den Jugendlichen, die am Campus oberrain eine Teilqualifizierung in der Metallbearbeitung absolvieren, ein edles Gipfelkreuz gefertigt.

Per Hubschrauber auf den Gipfel

Für das imposante und 2,7 m hohe Werkstück verarbeitete das Ausbilderteam Matthias Lohfeyer, Anton Herbst und Werner Enzensberger sowie die Auszubildenden Andreas Hirscher, Julian Schwaiger, Christoph Schalle, Nina Pichlmayr, Vanessa Wagner, Thomas Auinger, Lale Dogan und Lukas Kressl 180 kg Edelstahl, Messing, Stahl und Glas.

Per Helikopter wurde das neue Kreuz auf den Gipfel transportiert und mit tatkräftiger Unterstützung von Martin Öhlschuster, Wolfgang Schmuck und Lukas Lohfeyer vom Verein Loferer Renntiere montiert.

Dank an die Sponsoren

Die Grundeigentümer der Agrargemeinschaft Reiteralpe und die Alpenvereinssektion Traunstein gestatteten die Aufstellung des Gipfelkreuzes am „Großen Bruder“ in den Reiter Steinbergen. Johann Friedl (Fellnerbauer) sponserte die Bringung des Kreuzes mittels Hubschrauber. Der Transportflug wurde von „Kitz-Air“ durchgeführt – Danke!

anderskompetent gmbh

anderskompetent ist eine Non-Profit-Organisation, die von Land Salzburg und AMS Salzburg gefördert wird. Ziel der anderskompetent gmbh ist es, Menschen mit unterschiedlichen Problemen und Bedürfnissen durch das Angebot und die Qualifizierungsmaßnahmen den Zugang zu Arbeit und Wohnen, wichtigen Faktoren für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben, zu ermöglichen. anderskompetent ist kompetenter und langjähriger Partner der Behindertenhilfe sowie der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Text: anderskompetent, Fotos: anderskompetent/Matthias Lohfeyer

Bild 1: Stolz ziert den Gipfel des „Großen Bruder“ das neue 180 kg schwere und 2,7 m hohe Gipfelkreuz, handgefertigt aus der Ausbildungswerkstatt von oberrainanderskompetent.

Bild 2: In nur 6 Monaten fertigten die Ausbilder Anton Herbst und Matthias Lohfeyer, hier im Bild mit den Jugendlichen Julian Schwaiger und Christoph Schalle (v.l.n.r.), und sechs weiteren Jugendlichen der Ausbildungswerkstatt Metallbearbeitung von oberrainanderskompetent das neue hochwertige Gipfelkreuz an.