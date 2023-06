Neuer Seelsorger für Fieberbrunn

Das wird viele Gläubige in Fieberbrunn freuen: Am 1. September tritt Pfarrer Christoph Eder sein Amt als Priester an. Er folgt Pfarrer Ralf Peter nach, der zurück getreten ist.



Fieberbrunn, Hochfilzen | Es war in den vergangenen Monaten nicht ...