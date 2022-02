Neuer Ortschef für St. Jakob

St. Jakob | Franz Wallner von der Liste "Wir für St. Jakob" heißt der neue Bürgermeister in St. Jakob. Er setzte sich gegen zwei Gegenkandidaten durch und konnte 54,43% der Hauserer überzeugen. "Ich möchte allen Wählern danken, die mir und meiner Liste das Vertrauen geschenkt haben. Ich sehe das als Auftrag, in den nächsten sechs Jahren für die St. Jakoberinnen und St. Jakober zu arbeiten. Wir werden versuchen alles umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe eine große Freude mit dem Ergebnis", sagte Wallner in einer ersten Stellungnahme.

Bunt präsentiert sich der Gemeinderat nach der Wahl. "Wir für St. Jakob" erreichte 6 Mandate und damit die absolute Mehrheit. Georg Obwaller mit seiner Liste "Für die Hauserinnen und Hauserer" holt 4 Mandate während sich die Fraktion von Josef Niedermoser "Gemeinsam für Haus" über 1 Mandat freuen darf.

Mehr Informationen gibt es am Donnerstag im Kitzbüheler Anzeiger.