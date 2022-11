Neuer Kapellmeister

Die Musikkapelle Kirchdorf blickt auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches und aktives Musikjahr zurück und geht nach der Hauptversammlung in die wohlverdiente Winterpause.



Kirchdorf | Zum Auftakt präsentierte Schriftführerin Anna Hernegger einen umfassenden Tätigkeitsbericht mit 21 Proben, fünf Teilproben, 15 Konzerten, 7 kirchlichen und 9 sonstigen Ausrückungen sowie zwei Bezirksmusikfeste in Ellmau und Erpfendorf. Als Novum ließen dann zwei Kapellmeister das Musikjahr Revue passieren. Roman Salvenmoser das erste Halbjahr mit intensiven Probenarbeiten für das erfolgreiche Frühjahrskonzert und Roman Rosenauer leitete ab Mai die musikalischen Geschicke der Kapelle.



Anschaffung von Blechblasinstrumenten

Obmann Franz Eberharter bilanzierte das Jahr mit einer reibungslosen Übergabe der musikalischen Leitung und einem erfreulichen Kassastand, der die Anschaffung von vier Blechblasinstrumenten erlaubt. Sein besonderer Dank galt allen Mitgliedern, dem Ausschuss, den Jugendreferenten für ihre ausgezeichnete Arbeit, der Gemeinde und dem Tourismusverband als verlässliche Partner und den treuen Sponsoren, Gönnern und Helfern.



Die Bereitschaft zur Weiterbildung ist in den Reihen der Kirchdorfer Musik sehr groß. Bronzene Leistungsabzeichen wurden an Georg Seiwald, Manuela Ruiter, Martin Ruiter, Carina Gruber und Simon Steiner übergeben. Leistungsabzeichen in Silber absolvierten Miriam Bendler, Sarah Schratzberger, Lara Weiß und Karin Wieser.



Für 50 Jahre wurden Erich Wieser und Josef Heim geehrt. Seit 20 Jahren sind Günther Aigner, Franz Eberharter und Martina Foidl aktiv dabei. Eine Vereinsehrung für 10 Jahre erhielten Astrid Pangratz, Klaus Foidl und Michael Seiwald. Obmann Franz Eberharter erhielt zudem beim Bezirksmusikfest das Grüne Verdienstzeichen des Tiroler Blasmusikverbandes.



Altbürgermeister Ernst Schwaiger und der ehemalige TVB-Obmann Josef Lackner wurde das Ehrenzeichen der Bundesmusikkapelle verliehen. „Ihr habt uns über Jahrzehnte bei vielen Anliegen unterstützt“, betonte der Obmann. Roswitha Wörgötter

Bild: Josef Heim und Erich Wieser, im Bild mit Partnerinnen, wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Kapellmeister Roman Rosenauer (links) und Obmann Franz Eberharter (2. von rechts) gratulierten. Foto: Wörgötter