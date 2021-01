Neuer Betreiber, neues Gesicht

Die McDonald‘s-Filiale in St. Johann hat seit 1. Jänner mit Michael E. Heinritzi einen neuen Betreiber. Der in Reith ansässige Unternehmer plant, das Restaurant noch dieses Frühjahr kräftig auszubauen.



St. Johann | Vor 38 Jahren eröffnete Heinritzi sein erstes McDonald‘s Restaurant in Bayern und ist derzeit mit insgesamt 50 Restaurants in Bayern, Tirol und Salzburg Europas größter Franchise-Nehmer.

In St. Johann ist dieses Frühjahr ein großer Umbau geplant, bei dem – wie es in einer Aussendung heißt – „kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleiben wird“. Geplant ist eine umfangreiche Neugestaltung mit einer optisch komplett veränderten Innenausstattung sowie einer Überarbeitung der Außenanlagen. Auch über ein neues McCafé dürfen sich die Besucher künftig freuen. Digitale Menüboards, Bestellterminals, digitaler McDrive sowie vor allem ein Tischservice von a lá Minute zubereiteten Speisen werden künftig umgesetzt.



Das „Playland“ erhält ebenso ein neues Gesicht. Nach den Bauarbeiten ist ein Reopening geplant. Michael Heinritzi lebt in Reith bei Kitzbühel. In seinen McDonald‘s-Restaurants sind 2.000 Mitarbeiter beschäftigt, darunter knapp 100 Auszubildende. Auch in St. Johann wurde der komplette Mitarbeiterstab übernommen. gale/KA

Bild: Michael Heinritzi betreibt seit 1. Jänner auch McDonald‘s St. Johann. Foto: Heinritzi