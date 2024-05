Neue Wohnungen für ältere Menschen

Die älteren Mitbürger liegen den Westendorfer Gemeindeverantwortlichen besonders am Herzen. Hinter dem Sozialzentrum entstehen 18 neue Wohnungen für das sogenannte „Betreubare Wohnen“.



Westendorf | Noch im Frühsommer sollen in Westendorf die Baumaschinen für ein ganz besonderes Wohnprojekt auffahren – hinter dem Sozialzentrum entsteht ein weiteres Gebäude, in dem neben 18 Wohnungen für sogenanntes „Betreubares Wohnen“ eine Einheit, die als Wohngemeinschaft für das Personal des Sozialzentrums genutzt werden soll, enstehen. Auch eine Tiefgarage wird gebaut. Der Bau wird, wie schon das Sozialzentrum, von der Alpenländischen Wohnbau GmbH realisiert. Bürgermeister René Schwaiger ist stolz darauf, dass Westendorf im Bereich Betreutes Wohnen eine Vorreiterrolle einnimmt. Vor rund 20 Jahren wurde das Altenwohnheim mit 44 Betten gebaut, im Jahr 2007 wurden dann die ersten Einheiten für Betreutes Wohnen errichtet. Im selben Gebäude wurde auch die Krabbelstube sowie im Keller weitere Vereinsräumlichkeiten untergebracht. Vor sechs Jahren kamen weitere sieben Einheiten dazu.



„Wir haben eine sehr lange Warteliste für diese Art des Wohnens“, betont Schwaiger, der froh ist, dass ein weiteres Projekt umgesetzt wird. Die Warteliste allerdings betrifft nur den Bereich Betreutes bzw. Betreubares Wohnen – für das Altenwohnheim gibt es derzeit keine Interessenten.



„Zwischen diesen Wohnformen gibt es einen erheblichen Unterschied“, betont Schwaiger. Beim „Betreuten Wohnen“ leben die Menschen in einer eigenen Wohnung und können dort Verpflegung und Betreuung erhalten. Meist gibt es in diesen Gebäuden Gemeinschaftsräume. Beim „Betreubaren Wohnen“handelt es sich um ein normales Wohngebäude mit behindertengerechten Wohnungen. In Westendorf wird es so sein, dass die Bewohner der neuen Einheiten im benachbarten Altenwohnheim essen und dort soziale Kontakte knüpfen können. Das neue Gebäude soll Ende 2025 bezugsfertig sein. Wie in allen anderen Altenwohnheimen auch, kämpfen auch die Westendorfer mit Personalmangel. „Wir mussten sogar einige Zimmer zusperren“, so der Dorfchef. M.Klausner



Bild: Im Sozialzentrum in Westendorf gibt es schon seit Jahren Einheiten für „Betreutes Wohnen“. Foto: Klausner