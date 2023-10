Neue Wege für „SERVUS“ geplant

Vor Kurzem startete erneut eine Kooperation zwischen der Sporthochschule Köln, Institut für Kommunikations- und Medienforschung, und dem Kitzbüheler Anzeiger. Zahlreiche Projekte wurden in den letzten Jahren bereits zur Weiterentwicklung des Kitzbüheler Anzeigers und SERVUS Gästemagazins ausgearbeitet und teilweise in die Praxis umgesetzt.



Kitzbühel | Die Studierenden befinden sich im Masterlehrgang und setzen ihr erlerntes Know-How in die Praxis um. Dabei lernten die Studenten und Studentinnen bei einem ersten Briefing das Medium Kitzbüheler Anzeiger/SERVUS Gästemagazin kennen und wurden informiert, wie Kitzbühel und sein Umfeld „ticken“.



Dann kam die Aufgabenstellung, die die Studierenden von Donnerstag bis Sonntag in Kitzbühel zumindest im Ansatz lösen mussten. Dazu bekamen sie erste empirische Ansätze von Thomas Schierl, Institutsleiter an der SpoHo Köln, wie man das Projektthema lösen könnte. Für die Ausarbeitung und die Präsentation der Arbeiten, die im Jänner in Köln stattfindet, haben die Studierenden an der Universität Zeit. Die sechs Gruppen haben wieder sehr engagiert an dem Thema „Neue Kommunikationsstrategie für das SERVUS Gästemagazin“ gearbeitet, sodass mit innovativen Lösungen gerechnet werden kann.



Zum Abschluss wanderte GF Peter Höbarth am Sonntag nach einer Besichtigung des Starthauses, gemeinsam mit den Studierenden über die Streif ins Tal und lud auf der Seidlalm zum Brunch ein. Das prachtvolle Wetter und das perfekte Panorama hinterließen bei den Studenten einen bleibenden Eindruck. Viele waren zum ersten Mal hier und von Kitzbühel mehr als begeistert.

Bild: Eine Wanderung vom Hahnenkamm über die Streif ins Tal, bildete den Abschluss eines arbeitsreichen Wochenendes für die Studierenden von der Sporthochschule Köln. Foto: Anzeiger