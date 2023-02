Neue Songs erstmals präsentiert

Christoph Steinbach, ein energiegeladener Pianist, Sänger und Entertainer, ist seit über 25 Jahren auf den größten Jazz- und Rockfestivals zu Hause.



Kitzbühel | Per Du mit den größten Rockstars (Eric Burdon, Beatles, Mungo Jerry, Spencer Davis Group, …) gastiert er auch mit ihnen auf der Bühne.

In Kombination mit seinen Boogie Boosters ist das Spektakel vollkommen. Christoph Steinbach, Piano/Voc; Chris Kronreif, Saxophon/Klarinette; Gernot Haslauer, Posaune; Peter Strutzenberger E- und Kontrabass/Voc; Philipp Kopmajer: Schlagzeug/Voc.



Das Programm reicht von fetzigem Boogie Woogie über Rock bis hin zu feinem Swing. Christoph Steinbach wird bei seinem Auftritt am Samstag, 4. Februar, im Café Praxmair in Kitzbühel auch seine neuen Deutsch-Pop- Songs präsentieren. Beginn ist um 20 Uhr. Vorverkauf: Kitzbühel Tourismus, Raiffeisenbank Kitzbühel.

Bild: Christoph Steinbach und die Boogie Boosters auf der Bühne in Kitzbühel. Foto: Veranstalter