Neue Mitglieder aufgenommen

Im Vereinsheim der Schützen fand kürzlich die 100. Jahreshauptversammlung des 1. Tiroler Trachtenvereins Landsturmgruppe 1809 Kitzbühel statt.



Kitzbühel | Obmann Andreas W. Obermoser berichtete von den zahlreichen Ausrückungen, Vereinstätigkeiten und Ausflügen des vergangenen Jahres. Ehrenobmann Franz Gosch erinnerte an die erste Jahreshauptversammlung im Jahr 1923: Damals verfügte man lediglich über acht Lederhosen, vier Ranzen, neun Tuchhosen, zwei Paar Stutzen, fünf Gewehre und eine Kanone. Der Trachtenverein konnte im vergangenen Jahr zwölf Neuaufnahmen verzeichnen, somit besteht der Verein aus insgesamt 207 Mitgliedern.



Gemeinsam mit Alexander Schatz, Landesverbandsobmann des Tiroler Landestrachtenverbandes, und Walter Gasser, ehemaliger Obmann des Unterinntaler Trachtenverbandes, nahm Obmann Obermoser die Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. 14 Trachtler wurden für 25 bis 60 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt: Angelika Höfinger, Hannes Emberger und Christoph Lintner erhielten den Latschenzweig in Bronze für 25 Jahre. Für 40 Jahre wurde Andrea Egger-Gandler, Margret Markl sowie Claudia Styblo der Latschenzweig in Silber verliehen. Susanne Adelsberger freute sich über den Latschenzweig in Gold für 50 Jahre und Hansjörg Weiß über den Latschenzweig in Silber mit Granat für 60 Jahre.



Für besondere Verdienste verleiht der 1. Trachtenverein Landsturmgruppe 1809 Kitzbühel Verdienstmedaillen mit dem Wappen der Stadt Kitzbühel. Schriftführerin Anna Lena Obermoser und Heinrich Pranter, für die Homepage und Grafiken verantwortlich, erhielten diese in Bronze, Hauptmann Hans Widmoser in Silber und Kassierin Sonja Voithofer-Holzer, Marketenderin Christina Obermoser sowie Obmann Andreas Obermoser in Gold.

Bild: Viele Ehrungen wurden bei der 100. Jahreshauptversammlung der Trachtler übergeben. Foto: Privat