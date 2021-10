Neue Liste in Westendorf

Eine neue Gemeinderatsliste gibt es in Westendorf. Als Listenführer und Bürgermeisterkandidat von „Für Westendorf“ fungiert Rene Schwaiger.



Westendorf | Leistbares Wohnen, Ausbau der Betreuungsplätze und Neugestaltung des Schwimmbades wurden als brennendste Themen - im Rahmen einer Auftaktveranstaltung präsentiert.



Der Spitzenkandidat

Schwaiger arbeitet derzeit für die „Bürgermeisterliste für Arbeitnehmer, Wirtschaft und Tourismus“, des ehemaligen Bürgermeisters Anton Margreiter im Gemeinderat. „Die neue Liste besteht aus parteifreien und ÖVP-nahen Bürgern mit und ohne politischer Erfahrung“, erklärt Schwaiger. Er selbst ist der ÖVP zuzurechnen. Schwaiger ist in verschiedenen Leitungsfunktionen im Vereinswesen führend tätig und bringt als ehemaliger Mitarbeiter des Bauamtes der Gemeinde Wildschönau Fachwissen in Sachen Raumordnung mit. „Ich möchte das Gemeindeamt wieder für die Bevölkerung öffnen. Die Gemeinde soll Dienstleister und erste Anlaufstelle bei Problemen sein und sich nicht abkapseln“, lädt Schwaiger die Bevölkerung ein, sich mit Themen, Vorschlägen und Anliegen zu melden.

Bild: Rene Schwaiger ist Spitzenkandidat von „Für Westendorf“. Foto: FW