Neue Führung bei den Bergbahnen

Toni Niederwieser verabschiedet sich im Sommer in den Ruhestand. Ab Oktober leiten Martin Trixl, Anna Wimmer und Sebastian Schwaiger das Fieberbrunner Bergbahnunternehmen.



Fieberbrunn | Im Zuge der 64. Generalversammlung der Bergbahnen Fieberbrunn GmbH stand die Wahl zur Nachbesetzung der Geschäftsführung auf der Agenda. Mit einem einstimmigen Gesellschafterbeschluss werden die bisherigen Geschäftsführer Toni Niederwieser und Martin Trixl ab Oktober diesen Jahres durch Anna Wimmer und Sebastian Schwaiger verstärkt, da Toni Niederwieser im Sommer 2023 pensionsbedingt seine aktive Zeit bei den Bergbahnen Fieberbrunn beendet. Durch diese frühzeitige Nachfolgeregelung für Toni Niederwieser wird eine zeitnahe sowie strukturierte Übergabe seiner Agenden ermöglicht.



Die 33-jährige Fieberbrunnerin Anna Wimmer ist seit 2011 im Betrieb tätig und ist seit 2016 Prokuristin. Dabei ist sie für das Verwaltungs- und Personalmanagement verantwortlich und kann als langjährige Zuständige für die Lohnverrechnung, das Ticketing und Kassawesen ein umfassendes kaufmännisches Wissen vorweisen. Der mit der stetigen Unternehmensentwicklung verbundene Ausbau des Verwaltungsbereichs und die sehr soziale Ausrichtung des Betriebs tragen ihre Handschrift.



Der 38-jährige Sebastian Schwaiger, ebenfalls aus Fieberbrunn, hat nach seinem Masterstudium der Unternehmensführung im Tourismus das Marketing der Bergbahnen Fieberbrunn von 2010 bis 2015 verantwortet. Seit dem Skigebietszusammenschluss im Jahr 2015 agiert er als Marketingleiter der Bergbahnen Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und ist dort hauptverantwortlich für das Marketing der Bergbahnen und die Kooperationen mit den Tourismusverbänden der Region. In den letzten Jahren war er unter anderem maßgeblich daran beteiligt, das „Home of Lässig“ zu einer Ganzjahresmarke weiterzuentwickeln. Als Bergretter und Mitglied der Lawinenkommission ist er zudem auch selbst am Berg aktiv.

Fortsetzung des bisherigen Kurses

Den von den Bergbahnen Fieberbrunn eingeschlagenen Weg der nachhaltigen und kontinuierlichen Unternehmensentwicklung will die neue Geschäftsführung fortsetzen. Die Entwicklung des Sommerangebots am „Alleskönnerberg Fieberbrunn“, die Sicherung und Entwicklung des Winterbetriebs, infrastrukturelle Maßnahmen sowie das Mitarbeitermanagement werden einen wichtigen Platz einnehmen.

Geschäftsführung aus eigenen Reihen

Heinz Hasslwanter, Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahnen Fieberbrunn: „Mit Martin Trixl und den beiden neuen Geschäftsführern haben wir lokal und regional bestens vernetzte Führungspersönlichkeiten, die mit ihrem fachspezifischen Wissen, ihren Erfahrungen sowie ihrer Leidenschaft für die Seilbahnwirtschaft als Geschäftsführer prädestiniert sind. Wir sind stolz, die neue Geschäftsführung aus den eigenen Reihen gewonnen zu haben.“ KA

Bild: Aufsichtsratsvorsitzender Heinz Hasslwanter, die Geschäftsführer Sebastian Schwaiger, Anna Wimmer, Martin Trixl und Toni Niederwieser (von links). Foto: Bergbahnen Fieberbrunn