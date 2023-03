Neue Bauernprodukte GmbH

Mit der Gründung der Tiroler Bauernprodukte GmbH (TBP) agiert ab sofort eine professionelle Vertriebsgesellschaft für regionale Lebensmittel am heimischen Markt.



Bezirk, Tirol | Agrarmarketing Tirol und Bioalpin eGen, beide Gesellschafter der TBP, verfolgen damit das Ziel, ein Unternehmen für Tiroler Landwirte und deren Kunden ins Leben zu rufen. Im Rahmen eines Medientermines wurde die neue Organisation jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt.



„Mit der Gründung der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft für ‚Qualität Tirol‘ und Bio-vom-Berg-Produkte gehen wir in der Vermarktung gesunder, regionaler Lebensmittel in die Offensive und nehmen den Vertrieb selbst in die Hand“, erklärt Agrarlandesrat LH-STv. Josef Geisler. Die Tiroler Bauernprodukte GmbH bündelt das Angebot an heimischen Lebensmitteln.

Regionale Lebensmittel

Unter ihrem Dach werden rund 300 mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ ausgezeichnete Produkte sowie die gesamte Produktpalette von Bio vom Berg vertrieben. Vorrangiges Ziel ist es, den Anteil an regionalen Lebensmitteln insbesondere in Großküchen und in der Gastronomie weiter zu steigern und den Wertschöpfungsanteil der Tiroler Landwirtschaft zu erhöhen.

Bild: GF Matthias Pöschl (AMTirol), LHStv Josef Geisler und Simon Wolf (Obm. Bioalpin eGen) freuen sich über das neue Dienstleistungsangebot für die Tiroler Landwirtschaft. Foto: AM Tirol /Die Fotografen