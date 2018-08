Neue Ära für das Kino Mittersill

Sogenannte Blockbusters (aktuelle, kommerziell erfolgreiche Filme) wird man im Mittersiller Kinoprogramm in Zukunft vergeblich suchen: Statt auf Mainstream setzt man hier künftig auf anspruchsvolle Filmkunst. „Wir wollen und müssen ein Programmkino sein. Eine Alternative zu den großen Kino-Centern in den Ballungsräumen“, erläutert Eigentümer Josef Schnöll, der das Kino mit Gattin Gabriele bereits in dritter Generation führt und den Betrieb Ende Juni wieder aufgenommen hat. Jeden Freitagabend, jeden Samstag sowie an den Nachmittagen und Abenden von Sonn- und Feiertagen heißt es seither wieder „Film ab!“.



Das Mittersiller Kino in der Hand der Familie Schnöll – seit 1927



Das Kino ist seit mehr als neun Jahrzehnten eine Mittersiller Institution. Mit der Familiengeschichte der Schnölls ist es untrennbar verflochten. 1927 haben Josef Schnölls Großeltern Felix und Theresia Schnöll die ersten und einzigen Tonlichtspiele im Oberpinzgau gegründet. Nach anfänglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten (Weltwirtschaftskrise 1928) konnte das Kino durch großen Einsatz und viel Fleiß bis in die 1960er-Jahre erfolgreich betrieben werden.

Der Oberpinzgauer Bevölkerung wurde mit dem Kino ein sogenanntes „Theater auf dem Lande“ geboten, der Zugang in die Traumwelt des Films zu leistbaren Preisen möglich gemacht. Auf einem Programmplakat aus dem Jahr 1952 steht zu lesen: „Lichtspiele Mittersill – bieten Unterhaltung und Zerstreuung.“



In den 1960er-Jahren übergaben die Gründer ihr kleines Filmtheater an Sohn Josef, dem Vater des heutigen Eigentümers, der das Kino bis zu seinem plötzlichen Tod 1974 weiterführte; Witwe Hilde Schnöll übernahm fortan die Leitung des Betriebes, den sie 1985 in die Hände von Josef und Gabriele Schnöll legte. Die Seniorchefin packte trotzdem weiter mit an, saß an der Kinokasse und verkaufte Eintrittskarten.



Die Schnölls trotzten dem allgemeinen Kinosterben



Nach den Höhenflügen in der Nachkriegszeit ging es mit den Kinos allgemein bergab. Das vermehrte Aufkommen des Fernsehens in den 1960er-Jahren, der Video-Boom in den 1980er-Jahren sowie ein verändertes Freizeitverhalten und der damit verbundene massive Besucherschwund setzte allen Lichtspieltheatern stark zu. Es wurde wirtschaftlich schwierig. Manche Kinos schlossen ihren Betrieb, während im urbanen Raum Kinokomplexe mit Gastronomie- und Shoppingangeboten entstanden.



Im Mittersiller Kino fanden allen Schwierigkeiten zum Trotz weiterhin Filmvorführungen statt. „Wir haben unseren persönlichen Einsatz verstärkt, obwohl sich der Kinobetrieb finanziell immer weniger rechnete“, schildert Josef Schnöll, im Hauptberuf Steuerberater. „Doch unsere Leidenschaft für das Kino und die Tradition haben überwogen.“ Erst das Jahrhunderthochwasser von 2005 versetzte dem Lichtspieltheater den Todesstoß: Die Räumlichkeiten des Kinos samt dem angeschlossenen Gastronomiebetrieb waren durch die Fluten zur Gänze zerstört.



„Mit den großen Kino-Centern kann unser Landkino nicht konkurrieren“



Trotz aller Überlegungen, den unbrauchbar gewordenen Kinosaal in Wohnungen umzubauen oder sogar abzureißen, habe er die Wiederbelebung des Kinos nie aus den Augen verloren, erzählt Josef Schnöll. Die Entscheidung, die mehr als 90-jährige Familientradition fortzusetzen, sei letztlich sehr persönlich und emotional behaftet. „Das Kino ist für uns eine Herzensangelegenheit“.







Mit dem neuen, multifunktionalen Kinosaal und seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten soll außerdem eine Kulturstätte in der Region geschaffen werden, die mit einem breitem Spektrum an guten Filmen, Lesungen, Theater-, Kleinkunstund Musikaufführungen oder auch monatlichen Live-Übertragungen aus den berühmten Opernhäusern der Welt aufwarten kann. „Kultur bringt die Menschen noch zusammen“, sind die Schnölls, die die Gründung eines Kulturvereines anstreben, überzeugt.



Aufgrund der Bevölkerungsanzahl und der großen Investitions- und jährlichen Betriebskosten ist die Wirtschaftlichkeit eines Kinos in Mittersill freilich fast nicht gegeben, das ist Josef Schnöll bewusst. „Es muss zumindest ein kostenneutrales Ergebnis erwirtschaftet werden, eine sogenannte ‚schwarze Null‘.“



Modernste Technik mit 3D und Dolby Surround



Seit 2005 hat sich viel verändert: Im Kino der Schnölls hat nun das digitale Zeitalter Einzug gehalten und die alten, voll funktionsfähigen 35 mm-Projektoren samt Filmrollen aus dem Jahr 1960 wurden durch einen digitalen Projektor mit 3-D-Technik samt Dolby Surround 7.1 ersetzt. Eine Bühne mit voll ausgestatteter Bühnentechnik sowie eine flexible Bestuhlung vervollständigen das multifunktionale Konzept – selbst ein Kindergeburtstag mit Wunschfilm wird nun möglich.



Die Kinobar, ein dem Saal angeschlossener Gastronomiebetrieb mit 40 Sitzplätzen, wurde komplett erneuert. Doch hier fehlt noch der Betreiber, wie die Schnölls bedauern. Bewerbungen sind unter pension-schnoell@sbg.at willkommen. Alexandra Fusser