Neu-Eröffnung für Sportalm-Store

Alte Adresse, neues Antlitz: Sportalm hat sein Stammgeschäft in der Josef-Pirchl-Straße komplett renoviert und neu ausgerichtet. Vergangene Woche lud die Familie Ehrlich zum exklusiven Re-Opening.



Kitzbühel | Es ist ein geschichtsträchtiges Haus, in dem mit 150 Geladenen vor wenigen Tagen die abgeschlossenen Umbauarbeiten des Sportalm-Store gefeiert wurden. Einst war an diesem Standort die Molkerei untergebracht, Ende der 1970er-Jahre eröffnete Herta Ehrlich hier ihre sogenannte Restestube – ein Geschäft, das sich auf Stoffe und Knöpfe spezialisiert hatte; mit den Jahren wurde aus der Restestube das Sportalm-Stammgeschäft in Kitzbühel. Im Jubiläumsjahr des Kitzbüheler Unternehmens – 2023 feierte Sportalm das 70-Jahr-Jubiläum – wurde es einer Komplettrenovierung unterzogen.



Auf 300 Quadratmetern vereint der neue Store die verschiedenen Produktwelten des Kitzbüheler Modelabels unter einem Dach. Sportalm Kitzbühel steht für Herkunft, Geschichte und Authentizität. Im Sinne dieser Unternehmenswerte wurden die verfliesten Wände und historischen Fenster, die im Zuge der Bauarbeiten zum Vorschein kamen, in das Store-Konzept integriert und stimmig in die Neugestaltung miteinbezogen.



Als Architektin zeichnete die Kitzbühelerin Katharina Naglich veranwortlich. Für die Arbeiten wurden Betriebe aus der Region engagiert. Alexandra Fusser

Bild: Die Familie Ehrlich lud zur großen Wieder-Eröffnung in den Sportalm-Store in die Josef-Pirchl-Straße. Foto: Sportalm