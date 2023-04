„Netzwerk Handwerk“ holte Preis

Große Freude bei Mitgliedern und Verantwortlichen von Netzwerk Handwerk (NWHW): die Initiative wurde mit dem 1. Tiroler Handwerkspreis in der Kategorie „Kooperation & Teamwork“ für ihre Vermittlungsarbeit für das Handwerk, speziell für ihre Kinder- und Jugendprogramme, ausgezeichnet.



Hopfgarten | „Für uns ist dieser Preis eine ganz besondere Auszeichnung und Bestätigung unserer Arbeit“, freut sich Projektleiterin Andrea Achrainer, die gemeinsam mit NWHW-Obmann Rainer Höck den Preis im Rahmen der ebenfalls erstmals veranstalteten Gewerbe- und Handwerksgala der Tiroler Wirtschaftskammer in Empfang nehmen konnte. „Wir wollen Handwerk mehr Sichtbarkeit geben und für das Handwerk begeistern.“ Netzwerk Handwerk bringt Handwerker und die Öffentlichkeit in eigens entwickelten Vermittlungsprogrammen wie Ausstellungen, Vorträgen, Workshops, Exkursionen oder dem jährlich abgehaltenen Handwerksforum zusammen. Und ist damit einzigartig in Tirol.



Die Preisträger in den vier Kategorien (Nachhaltigkeit & Regionalität, Handwerk & Design, Tradition & Moderne, Kooperation & Teamwork) setzten sich gegen mehr als 100 eingereichte Projekte durch, die von einer fünfköpfigen unabhängigen Jury von Fachexperten bewertet wurden.

2016 wurde das Netzwerk gegründet

Netzwerk Handwerk wurde 2016 gegründet und ist ein Zusammenschluss von 15 Handwerkern in der Region Kitzbühel/Kufstein. Die Initiative hat sich die Weitergabe von Wissen und Können im Handwerk zum Ziel gesetzt. Die Verortung des Projektes wäre ein nächstes großes Ziel – etwa durch ein eigenes Handwerkshaus. Achrainer: „Für uns wäre das ein großer Wunsch und eine Möglichkeit, dem Handwerk noch mehr öffentliche Präsenz und mehr Gewicht zu geben.“ KA

Bild: Maria Birbamer Zott, Astrid Guth, Rainer Höck, Andrea Achrainer und Martin Trenkwalder (NWHW) mit Moderator Markus Linder. (v.l.). Foto: Ritsch/NWHW