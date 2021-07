Näher. Echter. Neugieriger.

Donnerstag ist Anzeigertag! Online kann der Kitzbüheler Anzeiger aber immer schon am Mittwoch ab 22.00 Uhr gelesen werden. Viel Spaß dabei. https://www.kitzanzeiger.at/abo/



• Bezirk - Vier Schafe wurden vom Wolf gerissen

• Kirchdorf, Kitzbühel - „Biberpopulation reguliert sich“

• Kitzbühel - Neues Konzept „Pura Vida“

• Kitzbühel impft - ohne Anmeldung. Sonntag, 4. Juli 2021.

Im Impfzentrum Kitzbühel (Eishalle).

• Prozess „St. Johann 2030 - 2050“ Marktgemeinde St. Johann

• Wir(t)schaffen es! - Zweite Gewinnerziehung: MO, 28. Juni

• Bezirk - Künstler gewährten Einblicke

• voXXclub-Musikspektakel steigt am 2. und 3. Juli 2021 in Kirchberg

• In St. Ulrich wurde der neue Radweg am Pillersee offiziell eingeweiht

• Portrait - Kitzbüheler Sepp Brandstätter vollendete das 85. Lebensjahr

• Reith feierte seine Weltmeisterin Lisa Hauser...

#gamsnahdran @Kitzbüheler Anzeiger



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.