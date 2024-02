Nachwuchs gratis auf der Piste

Jetzt geht es auch für die Fieberbrunner Kindergartenkinder kostenlos auf die Piste. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der einstimmige Beschluss über die Finanzierung gefasst.

Fieberbrunn |In vielen Gemeinden im Bezirk hat er bereits Tradition – der kostenlose Skikurs für Kindergarten- und Schulkinder.



„Wir haben jetzt einstimmig beschlossen, dass wir auch unserem Nachwuchs dieses Angebot bieten wollen“, freut sich Bürgermeister Walter Astner. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde auf Antrag der „Liste Fieberbrunn“ und „Wir für Fieberbrunn – JUFI“ einstimmig der Beschluss gefasst, hier einen finanziellen Anteil zu leisten.



In der Vorwoche fixierte der Dorfchef daher mit den Verantwortlichen des Kindergartens den genauen Ablauf. „Es war uns wichtig, dass wir das heuer noch durchführen können“, betont Astner. Daher geht es für rund 110 Kinder Ende März eine Woche lang täglich auf die Piste. „Wir konnten glücklicherweise einige Sponsoren gewinnen“, so Astner. So ist es möglich, dass der Kurs gratis besucht werden kann. Die örtlichen Skischulen stellen überdies die notwendigen Lehrer zur Verfügung und die Bergbahn sponsert unter anderem die Tickets. Überdies kann der Nachwuchs in einem beheizten Raum seine Ausrüstung stehen lassen. Die Skilehrer werden von Gemeinde, Tourismusverband und Bergbahn gemeinsam finanziert. Der Kostenanteil der Gemeinde wird jährlich rund 2.000 Euro betragen, so Astner. Mit im Boot sind auch die örtlichen Sportgeschäfte, die den Kindern die Skiausrüstung kostenlos zur Verfügung stellen.



„Wir haben vereinbart, dass die Eltern ihre Kinder wie immer in der früh in den Kindergarten bringen können. Von dort aus geht es mit dem Bus zur Bergbahn“, so Astner, der froh ist, dass es heuer trotz der kurzen Vorbereitungszeit doch noch klappt.



Natürlich wird auch ein Abschlussrennen organisiert. „Gesponsert wird dieses von einem heimischen Bankinstitut“, erklärt der Bürgermeister.



Er sei überzeugt, so Astner, dass es „in unserer Gesellschaft dazugehört, heimischen Kindern das Skifahren zu ermöglichen.“ Nach der heurigen Premiere soll der Kinderskikurs in den nächsten Jahren dann immer schon im Dezember oder Jänner stattfinden. Margret Klausner

Bild: Die Fieberbrunner Kindergartenkinder können Ende März kostenlos eine Woche Skifahren lernen. Unter anderem sponsern die Gemeinde, der Tourismusverband und die Bergbahn die Aktion. Synonymfoto: KAM-Archiv/Klaus List