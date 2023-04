Nachg‘fragt und z‘ammg‘redt

Welche Ideen haben die Einheimischen für den Tourismus in der Region St. Johann, Kirchdorf, Oberndorf? Der TVB fragt derzeit ganz genau nach.



St. Johann | „Wir wollen wissen, wie die Region tickt“, bringt es Gernot Riedel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Johann, auf den Punkt. Das geht natürlich nur, wenn man auch mit den Menschen redet, die vor Ort sind. Hier setzt der Dialogprozess „Tourismus und Lebensraum“ an, der vor einigen Wochen gestartet ist.



Die eigene Meinung einbringen konnten bzw. können die Bewohner der Region sowohl in moderierten Gesprächen, in einem Bürgercafé aber auch via Online-Fragebogen.



Dialog weiter offen

Ende April erfolgt eine Zwischenpräsentation der bisherigen Ergebnisse. Was aber nicht heißt, dass der Dialog dann endet. Vielmehr geht es darum, ein offenes Ohr zu haben. „Wir wollen den Status quo abbilden und erarbeiten, wohin es in Zukunft gehen kann“, ergänzt Riedel. Deswegen sieht er es auch als so wichtig an, den Dialograum sehr weit aufzumachen für alle, die sich miteinbringen möchten.



Bisherige Erkenntnisse

Aus den bisherigen Gesprächen ergaben sich schon einige Anregungen. „Das Thema Nachhaltigkeit kommt schon sehr klar hervor – der behutsame Umgang mit den Ressourcen“, gibt Gernot Riedel Einblick. Wie Tourismus ohne die berufliche Brille eines TVB-Mitarbeiters wahrgenommen wird, war spannend zu sehen, so Riedel. „Schließlich dürfen wir unsere eigene Wichtigkeit als Verband nicht überbewerten. Tourismus funktioniert nicht nur, weil es einen TVB gibt.“

Gleichzeitig möchte Riedel auch den Blick der Einheimischen schärfen, was Tourismus kann und was nicht.



Gab es auch einige Überraschungen während des Dialogs? „Es tauchen jetzt nicht völlig fremde Themen auf“, sagt Riedel. Aber: „Es gibt überraschend wenig Resonanz aus Oberndorf.“ Das betreffe sowohl die Gesprächseinladungen als auch die Rückmeldungen auf den Online-Fragebogen.

Immerhin besteht aber weiter die Möglichkeit, sich an selbigen zu beteiligen. Das soll auch den Verband als ganzes zusammenschweißen. Und es entspricht auch der Glücksbotschaft, die die Region als „Yapadu“ aussenden will. Elisabeth Galehr



Außerdem

„Tourismus und Lebensraum“

St. Johann | Der Dialogprozess wurde vor einigen Wochen gestartet und lädt alle Einheimischen ein, sich zu beteiligen – u.a. mit Fragebogen: www.kitzbueheler-alpen.com/de/stjo/dialogprozess.html



Bild: Gesprächsrunden in den Verbandsgemeinden, Bürgercafés und ein Onlinefragebogen ermöglichen es den Menschen in der Region St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf, sich mit dem Tourismus auseinanderzusetzen. Foto: TVB