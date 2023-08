Musikanten strahlten mit Sonne um die Wette

Das traditionelle Bezirksmusikfest der Brixentaler Blasmusikkapellen fand dieses Jahr in Aurach statt. Höhepunkt war wie jedes Jahr der große Festumzug, der das Dorf in ein ganz besonderes Licht rückte.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich vergangenen Sonntag die elf Musikkapellen und Abordnungen des Brixentaler Blasmusikverbandes zum alljährlichen Festakt. Auf den feierlichen Gottesdienst in Oberaurach folgte der farbenprächtige Umzug durch den Ort, vorbei an hunderten Zuschauern und zahlreichen Ehrengästen. Im großen Festzelt fand der Tag dann seinen gemütlichen Ausklang.

Auch in diesem Jahr durfte Bezirksobmann Wolfgang Auinger im Rahmen des Festaktes wieder besonders langjährige Musikanten auszeichnen: Die Verdienstmedaille in Gold ging an Peter Fuchs, Josef Straif, Michael Wallner (für 50 Jahre) und Simon Eisenmann (für 55 Jahre, alle MK Brixen), das Verdienstabzeichen in Gold an Peter Waler sen. von der Musikkapelle Kelchsau.