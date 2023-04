Musikalische Heldengeschichten

Die vergangenen Konzerte der Nuaracher Musikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Wörter waren grandios, außergewöhnlich, anspruchsvoll – und trotzdem gab es am vergangenen Samstag nochmals eine Steigerung.



St. Ulrich | Dazu waren einmal mehr intensive Proben notwendig, um das überaus hochkarätige und faszinierende Programm der Oberstufe mit den Schwierigkeitsstufen C und D zum Besten geben zu können.

Zur Eröffnung erklang der energische „Große Marsch“ (Soichi Konagaya). Mit „A Hero´s Tale“ folgte das erste Stück für das Bezirkswertungsspiel (16. April Kulturhaus Reith) – ein sehr schwieriges Konzertwerk, bestehend aus vier Sätzen. Anschließend sorgten zwei Solisten für frenetischen Applaus: Andreas Pirnbacher auf dem Solo-Fagott mit Ennio Morricones „The Lady Caliph“ für Brass Band und Lukas Wörter mit dem Stück „Odessa“, einem fulminanten Feuerwerk auf dem Solo-Marimbaphon. Dann ging es mit dem Konzertmarsch „Mit festem Schritt“ in die Pause.



Mitreißende und gefühlvolle irisch Folk Music überraschte das Publikum zu Beginn des zweiten Konzertteils, bevor Solist Hannes Hasenauer im Stück „Serenata“ auf dem Tenorhorn brillierte. Das zweite anspruchsvolle Wertungsstück „Leonardo“ von Otto M. Schwarz widmete sich dem Leben und Schaffen von Leonardo da Vinci.

Die Helden der Disney-Filme standen zum Ende des offiziellen Programms im Mittelpunkt, unterhaltsam und kreativ intoniert mit Showeinlagen und Mickey Mouse Ohren.

Krönende Zugaben

Die Zugaben zeigten die Leidenschaft des Nuaracher Kapellmeisters zur Musik und dem Streben nach dem Besonderen – der Pop-Song „Take on me“ und der einzigartige Marsch „Hommage“ von Michael Geisler mit fanfareähnlicher Einleitung. Roswitha Wörgötter

Bild: Ihr Konzertdebüt mit der Musikkapelle St. Ulrich feierten am Samstag David Günther, Daniela Kraisser, Lena Stolzlechner, Theresa Wörter und Veronika Zehentner. Foto: Wörgötter