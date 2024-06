Musik von Kitzbüheler Komponisten

Opulente Barockmusik eines Kitzbüheler Komponisten entführt die Zuhörer mittels historischer Aufführungspraxis in eine Zeit vor 300 Jahren.



Kitzbühel | Das Benedikt Anton Aufschnaiter-Dokumentationszentrum im Stadtarchiv Kitzbühel veranstaltet in Kooperation mit der Innsbrucker Hofmusik und dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum am 13. Juni um 19 Uhr das Konzert MISSA SOLEMNIS 1712 mit Werken des Barockkomponisten in der Stadtpfarrkirche.



Der 1665 in Kitzbühel gebürtige Benedikt Anton Aufschnaiter war einer der bedeutendsten Komponisten des süddeutsch-österreichischen Hochbarocks. 1705 folgte er Georg Muffat als Hofkapellmeister des Passauer Fürstbischofs nach. Als solcher widmete er sich fast ausschließlich der Musica sacra, nachdem er vorher im Umfeld des Wiener Kaiserhofs gewirkt hatte und primär mit Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Instrumentalmusik hervorgetreten war. Als sein Opus 6 veröffentlichte Aufschnaiter 1712 eine Sammlung mit klangprächtigen Messvertonungen.



Beim Konzert in Aufschnaiters Geburtsort Kitzbühel, das am Folgetag auch in der Hofkirche Innsbruck zu hören ist, wird die opulent besetzte „Missa renovata Sancti Benedicti“ aus dem Druck von 1712 in einen liturgischen Kontext eingebettet und mit kleineren Kirchenwerken sowie Instrumentalmusik aus seiner Feder ergänzt. Weiters werden Orgelwerke seines Passauer Amtsvorgängers Georg Muffat und Vertonungen zum Fronleichnamsfest von Zeitgenossen wie Johann Joseph Fux, Romanus Weichlein oder Gottfried Finger zu hören sein.



Als Bonus für alle Interessierten wird vor dem Konzert um 18.15 Uhr ein Einführungsgespräch angeboten.



Die Künstler

Das Ensemble der Innsbrucker Hofmusik unter der Leitung von Marian Polin ist spezialisiert auf Musik von der Spätrenaissance bis zum Hochbarock. Die renommierten Musiker lassen mit ihren Konzertprogrammen in historischer Aufführungspraxis die höfische Prachtentfaltung jener Zeit, die eng mit der Innsbrucker Hofkapelle verbunden war, wieder erklingen.



In enger Zusammenarbeit mit Dr. Franz Gratl, dem Musikkustos der Tiroler Landesmuseen, gelingt auf Basis intensiver quellenkundlicher Forschung, das Klangerlebnis von Aufschnaiters Kompositionen wie zu seiner Zeit als Passauer Domkapellmeister wiederzuerwecken.



Donnerstag, 13. Juni, 19 Uhr, Pfarrkirch Kitzbühel. Karten sind bei Kitzbühel Tourismus oder an der Abendkassa erhältlich.

Bild: Das Ensemble der Innsbrucker Hofmusik. Foto: Reinhold Siegl