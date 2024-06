Musik im gesamten Schulgebäude

Bereits zum sechsten Mal öffnete das Gymnasium das gesamte Schulhaus für das Spazierkonzert, diesmal unter dem Motto „Together in Harmony“. Wie in den letzten Jahren konnten die vielfältigen Beiträge das Publikum überzeugen.



St. Johann | Ein Konzert der ganz besonderen Art sorgte dieser Tage für Begeisterung am Gymnasium St. Johann. Die Schulband ließ die rund 300 Besucher direkt in das sechste Spazierkonzert unter dem Motto „Together in Harmony“ eintauchen. Die Band interpretierte moderne Hits rockig und mitreißend.



Das Opening moderierten Schüler des Sprachenzweiges. Diese führten im Anschluss als Guides das in Gruppen geteilte Publikum zum jeweiligen Programmpunkt. Die Einteilung bestimmte dabei der Zufall: Verschiedenfarbige Buttons verbanden die Zuschauer jeweils zu einer Gruppe. Ein besonderes Projekt rundete den Eröffnungsteil ab: Die Schüler der dritten Klassen präsentierten eine mehrsprachige Chorversion des Disney-Hits „Let it go“ aus dem Musical „Die Eiskönigin“ in den Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch und Latein. Begleitet wurden sie dabei von Schülern und Musiklehrpersonen.



Im weiteren Verlauf des Abends zeigte das Programm, wie vielfältig und professionell der musische Unterricht des Gymnasiums und im Besonderen des Musikzweigs ist. Sowohl Gruppen- als auch Einzelleistungen zeigten die Bandbreite, die Jugendlichen am Gymnasium vermittelt wird. An mehreren Stationen im Schulhaus vereinte das Programm diverse Musikstile, Instrumentengruppen, Epochen und Altersgruppen. Der Chor der Musikklassen des Gymnasiums schloss die Veranstaltung passend zum Motto, „Together in Harmony“, ab. KA



Bild: Die Schüler der Klasse 7d sorgen gemeinsam mit der Schulband für Stimmung. Foto: Thomas Eiwan