Mountainbikeunfall in Jochberg

Jochberg | Ein 60-jähriger Österreicher fuhr am 27.07.2021 gegen 13:10 Uhr mit seinem Mountainbike in Jochberg auf einem Forstweg talwärts. Im Bereich eines Viehgitters übersah der Mann offenbar ein zusätzlich angebrachtes Seil und fuhr frontal dagegen, wodurch er zu Sturz kam. Zeugen setzten die Rettungskette in Gang. Der 60-Jährige musste mit schweren Oberschenkelverletzungen ins BKH St. Johann geflogen werden.

PI Kitzbühel - TelNummer: 059133-7200