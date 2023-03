Mordermittlung und Mrs. Perfekt

Sylvia Döttlinger aus St. Johann und Martina Thaler aus Jochberg haben ihren Traum verwirklicht und schreiben nun Bücher – zwei Neo-Autorinnen auf Erfolgskurs.



St. Johann | Kennengelernt haben sie sich auf einem Schreibworkshop der sehr bekannten St. Johanner Autorin Elisabeth R. Hager im Jahr 2021. Jede der beiden hat ihr Metier, ihr Genre gefunden. Ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Hintergründe, die gemeinsame Liebe zum Schreiben und zu Büchern verbindet und eint sie. Martina Thaler schreibt Krimis rund um ihre Tiroler Heimat und die sympathische Titelheldin Vroni Obergmainer. Der erste Alpenkrimi „Loipenmord“ ist im Federfrei Verlag 2021 erschienen und war ein voller Erfolg.

„Ich stelle mir vor, hier liegt eine Leiche“

Pünktlich vor dem Ostergeschäft folgt nun der zweite Fall. Auch in „Die letzte Skitour“ ermittelt Vroni wieder. Martina erzählt, wie sie zu ihren Geschichten kommt: „Ich gehe zum Beispiel langlaufen und denke mir, da könnte ja eine Leiche liegen. So geht das dann los.“ Was dann los geht, möchte Martina noch nicht verraten – schon bald kann und soll man es am besten selbst nachlesen. Höchstspannung mit Lokalkolorit ist garantiert.

Sylvia Döttlinger hat sich einem ganz anderen Thema verschrieben – sie ist diplomierte Mentaltrainerin und packt dies auf berührende Weise in ihre Geschichten. Mittlerweile hat sie sich nicht nur durch ihre zwei Bücher „Ein ganzes Jahr… anders als geplant“ und „Mrs. Perfekt und das Unkraut des Gartens“ einen Namen gemacht, sondern auch mit ihren Vorträgen und Workshops.



„Das ist ganz Meines“, erzählt Sylvia und der Erfolg gibt ihr recht. Ihre erst kürzlich stattgefundene Veranstaltung zum Thema „Den Mutigen gehört die Welt“ im Metzgerhaus Kirchdorf war ausverkauft.Aber auch ein neues Buch ist in Arbeit. Ein Roman wird es dieses Mal. „Es geht in all meinen Büchern darum, wie unglaublich wertvoll und bunt das Leben ist, trotz Widerstand und Steinen, die uns hin und wieder in den Weg gelegt werden. Meine Bücher sind eine Hommage an das Leben“, erläutert Sylvia ihr Schreiben.



Das kreative Potential der Region ist beachtlich und soll auch an dieser Stelle ins Rampenlicht gerückt werden. Man darf sich noch auf viel Spannendes und Berührendes dieser zwei Schriftstellerinnen freuen. est

Bild: Martina Thaler und Sylvia Döttlinger mit ihren Werken. Foto: Standl