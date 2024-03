Möllinger bleibt an der Spitze

Der Kitzbüheler Alpenverein bleibt vorerst unter der bewährten Führung von Jonny Möllinger. Er möchte den Vorsitz sobald wie möglich in jüngere Hände übergeben.



Kitzbühel | Die ÖAV-Sektion Kitzbühel erfreut sich eines regen Vereinslebens und kann über mangelnde Aktivitäten nicht klagen. Den Mitgliedern werden alljährlich zahlreiche Touren im Sommer- und Winterbergsport sowie eine Reihe von alpinen Aus -und Fortbildungen geboten, die gut und gerne angenommen werden. Die Kletterhalle boomt und besonders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass es in Kitzbühel an Sport-Kletternachwuchs nicht mangelt: An die 80/90 Kinder und Jugendliche werden in sieben Gruppen in der Kletterhalle betreut, schilderte Flo Haderer.



Mit 43 Neuzugängen im abgelaufenen Jahr zählt die Sektion Kitzbühel 2.169 Mitglieder (Stand 5. Jänner 2024), erläuterte Alpenvereinschef Jonny Möllinger.



Kassier Joe Obermoser hatte hingegen wenig Erfreuliches zu berichten. 2023 sei ein sehr Ausgaben-intensives Jahr gewesen, hielt er in seinem Bericht fest. Es sei wohl das schlechteste Ergebnis aller Zeiten, das er präsentieren müsse. Geschuldet sei dies hauptsächlich den Investitionen in der Kletterhalle, allen voran dem Projekt „Südwand“, das die Sektion Kitzbühel im vergangenen Jahr realisierte. Erfreulicher ist hingegen das Budget für das laufende Jahr: Hier sei ein positives Ergebnis zu erwarten, freute sich Kassier Obermoser.



Viel zu tun gab es wie in jedem Jahr für die beiden Wegwarte Markus Lackner und Georg Lackner, die rund zehn Kilometer an Wanderwegen im Wilden Kaiser betreuen. Von Mai bis Anfang November sind sie für 52 Wegweiser und 18 Steher verantwortlich, sie kontrollieren Stufen, Tritte und Seilversicherungen, schneiden Latschen und Stauden und räumen den achtlos weggeworfenen Müll der Wanderer weg, wie Markus Lackner schildert. Ein einschneidendes Erlebnis war Ende April des Vorjahres der mächtige Felssturz in den Südflanken des Wilden Kaisers. Über die bestehenden Wegsperren soll heuer nach eingehender Begutachtung neuerlich entschieden werden.



Wenig personelle Änderungen brachten die Neuwahlen von Ausschuss und Vorstand zutage: Jonny Möllinger bleibt

1. Vorsitzender, Josy Aufschnaiter 2.Vorsitzende. Bestätigt wurden Joe Obermoser (Kassier) und Michael Rosendorfer (Schriftführer). Der Ausschuss wird gebildet von Flo Haderer, Tom Gandler, Ina Kronberger, Harry Zimmermann, Reini Percht, Mich Lackner, Thomas Danler, Gabi Kofler und Hermann Pichler. Kassaprüfer: Hilde Sohler und Angelika Höfinger.



Mangels Nachfolgekandidaten stellte sich Jonny Möllinger neuerlich der Wahl. Er sei gerne bereit, den Vorsitz sobald wie möglich in jüngere Hände zu übergeben, bekräftigte Möllinger neuerlich. Vorstellbar sei dies durch die Wahl in einer außerordentlichen Versammlung, aber auch durch interimistische Kooptierung in den Vorstand. Bewerber seien jederzeit willkommen. A. Fusser

Bild: Ausschuss und Vorstand mit Jonny Möllinger (rechts) als 1. Vorsitzendem sowie Josy Aufschnaiter als Stellvertreterin (4. v. l.). Nicht im Bild: Michael Rosendorfer (Schriftführer) sowie Thomas Danler (Naturschutzwart). Foto: Fusser