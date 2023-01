Moderne Tafeln beeindruckten

Die Schulwahl für das eigene Kind ist etwas, das Eltern sehr gewissenhaft abwägen und sich zurecht manchmal mit der Wahl schwertun.



Kitzbühel | Um den Erziehungsberechtigten eine informierte Entscheidung zu ermöglichen, öffnete die Neue Mittelschule Kitzbühel auch heuer wieder ihre Türen für zahlreiche Schüler und Schülerinnen aus den Volksschulen Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg und deren Eltern. Begrüßt durch Direktorin Angelika Trenkwalder wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt und hatten die Möglichkeit, in den regulären Unterricht hinein zu schnuppern.

Natürlich gefielen den Kindern die hochmodernen elektronischen Tafeln, die für den Unterricht zur Verfügung stehen. Auch konnten sie Einblick nehmen in Fachgegenstände, die sie an ihren derzeitigen Schulen nicht haben, wie z.B. Ernährung und Haushalt oder den modernen Chemie- und Physikunterricht mit seinen vielen Experimenten. Besonders punkten konnte die MS Kitzbühel mit ihrer außergewöhnlich guten Ausstattung im Bereich Sport.



Nicht nur verfügt die Schule über zwei neu errichtete Hallen und eine umfangreiche Gerätesammlung, auch werden im Unterricht die Möglichkeiten der städtischen Infrastruktur wie der Sportpark und viele andere Einrichtungen regelmäßig genutzt und so wird der sportliche Schwerpunkt der Schule ersichtlich. Selbstverständlich bestand auch die Möglichkeit, sich ganz genau über die Schwerpunkte der kommenden Klassen mit Sport, Musik und Informatik zu informieren. Direktorin Angelika Trenkwalder stand hier kompetent allen Fragen der Eltern Rede und Antwort.

Die Volksschüler konnten viele schöne Eindrücke und Erfahrungen mitnehmen und einen guten Einblick bezüglich der Leistungen der MS Kitzbühel gewinnen.

Bild: Eifrige Volksschüler beim Sportprojekt „Piratenschiff“ in der Sporthalle der Sportmittelschule Kitzbühel. Foto: MS Kitzbühel