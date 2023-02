Mit wenigen Klicks zur Bildung

Wer einen Abschluss mit Matura und Beruf anstrebt, kann sich ab sofort an der Kitzbüheler IT-HAK, Handelsakademie und Handelsschule online anmelden.



Kitzbühel | Bis Samstag, 4. März, ist eine Anmeldung unter http://anmeldung.hak-kitz.at möglich. Bis zu diesem Datum muss auch das Original der Schulnachricht aus dem 1. Semester gemeinsam mit der ausgedruckten und unterschriebenen Online-Anmeldung in der Schule vorgelegt werden. „Wenn die Noten der 4. Klasse in Ordnung sind und unsere Schule die Erst-Wunschschule ist, dann können wir die Aufnahme praktisch garantieren,“ sagt Direktor Fritz Eller.



Öffnungszeiten des Sekretariats: während der Semesterferien (Montag bis Mittwoch, 13. bis 15. Februar) von 8 bis 12 Uhr. Nach Ferienende (ab Montag, 20. Februar): Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag, von 13 bis 16 Uhr. Individuelle Terminvereinbarung ist unter Tel. 050 902 824 möglich.



Außerhalb der Öffnungszeiten können die zur Anmeldung notwendigen Unterlagen in den Postkasten eingeworfen werden (Schulnachricht wird am nächsten Wochentag zurückgeschickt).

Bild: Mit nur wenigen Mausklicks zur Bildung. Foto: Eva Reifmüller, KitzHAK