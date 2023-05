Mit dem Hund zum Training

Gerade in der heutigen Zeit ist die richtige Erziehung unserer Hunde extrem wichtig. Der Österreichische Verein für Deutsche Schäferhunde hilft dabei und bietet wieder Kurse für alle Hunderassen an.



Reith | Die Frühjahrskurse starten am Samstag, 13. Mai, mit der Einschreibung um 13.30 Uhr am Hundeplatz in Reith (Reinache). Die weiteren Kurstage werden bei der Einschreibung bekannt gegeben.

Ein erfahrenes und geprüftes Trainerteam bietet folgende Kursmöglichkeiten an: Welpenkurs ab ca. vier Monaten, Grund- & Alltagsgehorsam für Anfänger, Prüfungs-Vorbereitung und Agility, Fährtentraining auf Anfrage.



Mehr Infos bei Obfrau Petra Herz, Tel. 0676/83621421 oder unter www.svoe-wilderkaiser.at sowie auf Facebook www.facebook.com/SVOEWilderKaiser/