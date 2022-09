Mit Turnier in die neue Saison

Am Wochenende fanden die Austrian Curling Open im Kitzbüheler Sportpark statt. Teilnehmer aus sieben Nationen reisten an, um mit diesem Turnier in die neue Curling Saison zu starten.



Kitzbühel | Vom 2. bis 4. September wurde im Sportpark Kitzbühel mit den Austrian Curling Open in die neue Saison gestartet. In der Vorrunde spielten 22 Teams aus Deutschland, Italien, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Ungarn und Österreich.

Finalspiele für österr.Herren-Nationalteam

Nach vier Vorrunden-Spielen konnten sich das Mixed-Nationalteam (Slowenien), die Herren-Nationalteams aus Österreich (Skip: Mathias Genner, KCC), Ungarn und der Slowakei, Team SCR Riessersee (Deutschland) sowie zwei Teams aus der Schweiz und ein weiteres ungarisches Team für die Finalspiele der besten acht qualifizieren.

Teilnehmer aus sieben Nationen

Das Spiel um Platz drei konnte Team FoTeam (Ungarn, Skip: Balazs Foti) gegen das slowakische Herren-Nationalteam (Skip: Juraj Gallo) für sich entscheiden.

Im spannenden Finale konnte sich das Team der ehemaligen Olympiasiegerin Andrea Schöpp vom SCR Riessersee (Skip: Rainer Schöpp, Andrea Schöpp, Florian Zahler, Lisa Ruch) im letzten End gegen das slowenische Mixed-Nationalteam (Skip: Štefan Sever) durchsetzen. Auch in diesem Jahr konnten die Sieger wieder mit Preisen der Metzgerei Huber nach Hause fahren.

Platz fünf für Kitzbühel

Das österreichische Herren-Nationalteam (Skip Mathias Genner, Jonas Backofen, Martin Reichel, Florian Mavec; alle vom Kitzbühel Curling Club) erreichte als bestes österreichisches Team den fünften Platz.



Der Kitzbühel Curling Club bedankt sich bei den vielen fleißigen Clubmitgliedern, ohne die eine solch große Veranstaltung nicht möglich wäre und dankt der Stadtgemeinde Kitzbühel, dem Tourismusverband und dem Team des Sportpark Kitzbühel für die gute Zusammenarbeit bei den Austrian Curling Open.

Bild: Veronika Huber (Präsidentin KCC), Lisa Ruch, Andrea Schöpp, Rainer Schöpp (Skip), Florian Zahler und Nina Hofer (Sportwart KCC). Foto: Astrid Pflügler