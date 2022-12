Mit Kitzbühel ins Neue Jahr 2023

Nach dem Kitzbüheler Advent ist vor dem Jahreswechsel. Auch zu Neujahr präsentiert sich Kitzbühel von seiner charmantesten Seite und lässt mit einem hochkarätigen Programm das Jahr stimmungsvoll ausklingen und begrüßt gleichzeitig das Jahr 2023.



Kitzbühel | Angelehnt an das Vorjahr startet Kitzbühel von 30. Dezember 2022 bis 01. Jänner 2023 ins Neue Jahr. Am Neujahrstag findet das neue Veranstaltungsformat in der Kitzbüheler Innenstadt einen krönenden Abschluss: musikalische Neujahrsgrüße verschiedenster Genres treffen dabei auf ein facettenreiches Unterhaltungsprogramm unter freiem Himmel.

Einstimmung auf den Jahreswechsel

Bereits am 30. Dezember beginnt das diesjährige Programm bei Anbruch der Dämmerung mit faszinierenden Lichtinstallationen in der historischen Innenstadt. Malerische Häuserfassaden, besondere Plätze und Denkmäler werden bis zum Neujahrstag illuminiert und inszeniert. Zu Silvester und auch am ersten Tag des neuen Jahres begeistern bunte und leuchtende Straßenkünstler Groß und Klein.

Der mystische Schwarzsee, ein besonderer Kraftplatz, zeigt sich am 30. Dezember und am 01. Jänner von seiner romantischen Seite, wenn zahlreiche Fackeln den beliebten Rundweg schmücken.

Programm-Highlights am Neujahrstag

Am 01. Jänner begrüßt die Stadtmusik Kitzbühel das Jahr 2023 traditionell mit einem musikalischen Neujahrsgruß. Im Anschluss präsentiert das regionale Saxophonquartett Saxlamanda ein Neujahrsprogramm der besonderen Art. Bevor die slowenischen Performancekünstler Anta Agni die Besucher vor Ort mit ihrer atemberaubenden und einzigartigen LED-Show verzaubern, präsentiert das beliebte Tyrol Music Project eine gelungene Mischung aus Liedern verschiedenster Musikrichtungen.



Nach den Neujahrsansprachen, die auch 2023 von den Sternsingern begleitet werden, begeistert der zweite Auftritt von Anta Agni mit einer fulminanten Feuershow, aufwändige Kostüme und Choreografien inklusive. Zum Mitsingen und auch Mittanzen lädt Tom Daubek mit seiner Vanessa Pasolli und Saxophon-Begleitung. Wie bei einer Zeitreise werden

beliebte Songs mit elektronischen Sounds ergänzt und ins Heute transformiert. Freuen Sie sich auf bekannte Melodien, pulsierende Beats und noch viel mehr. Alle Informationen zum Jahreswechsel in Kitzbühel finden Sie unter neujahr.kitzbuehel.com

Bilder: 1) Winter-Straßenkunst zu Neujahr in der Kitzbüheler Innenstadt. 2) Die Kitzbüheler Stadtmusik wird im Zentrum aufspielen. Fotos: Kitzbühel Tourismus 3) Auch Livemusik wird im Rahmen des Neujahrsprogrammes in der Gamsstadt dargeboten. Foto: Kitzbühel Tourismus/Thomas Griesbeck