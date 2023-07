Millionenpublikum sah Stars & Hits aus Kitz

Aufwändige Licht-, Laser- und Pyrotechnikshows, 300 Drohnen, die bunte Bilder in den nächtlichen Himmel zeichneten und ein Showmaster, der am Heli schwebend die große Eurovisions-TV-Show live anmoderierte: Kitzbühel erlebte ein fulminantes Musikspektakel.



Kitzbühel | Mehr als vier Millionen TV-Zuseher in Deutschland, mehr als 541.000 in Österreich und 6.000 euphorisierte Fans vor Ort: Das Kitzbüheler Tennisstadion war Samstagabend bis auf den letzten Platz restlos ausverkauft, als Showmaster Florian Silbereisen zum allerersten Schlagerbooom Openair nach Kitzbühel lud.



Für das neue TV-Format, das als Eurovisionsshow um 20.15 Uhr im Ersten und im ORF live auf Sendung ging, wurden von den Produzenten keine Kosten und Mühen gescheut: 25 Bühnenacts mit Superstars aus dem deutschsprachigen Raum, von Andreas Gabalier über Howard Carpendale bis zu Vicky Leandros und Mireille Mathieu, von Melissa Naschenweng über Chris Steger bis zu DJ Ötzi und Al Bano Carrisi: Allesamt waren auf der eigens geschaffenen 360-Grad-Bühne im Hexenkessel Tennisstadion vertreten. Selbst US-Weltstar Anastacia gab ein glamouröses Gastspiel bei ihrem „Schnuckiputz“ Florian Silbereisen – mit ihrem neuesten Song, dem Tote-Hosen-Hit „Tage wie dieser“ als englische Coverversion.



Kein Wunder also, dass die Besucher – viele deutsche Gäste, aber auch Einheimische – über alle Maßen begeistert waren. Alles das, was Musikproduzent Michael Jürgens, Showmaster Silbereisen und Veranstalter Thomas Rass schon vor Wochen versprochen hatten, traf ein: eine mitreißende Schlagerparty der Superlative, die die Zuschauer quer durch die Generationen, vom Schulkind bis zum Opa, in ihren Bann zog. Zum Mitsingen wurden die Songtexte auf zwei großen Leuchttafeln eingeblendet, und spektakuläre Spezialeffekte – von der Pyrotechnik- und Drohnenshow bis zum Konfetti-und Luftballon-Regen – faszinierten.



„In Championsleague angekommen“

Dem Event war Wetterglück beschieden – zur großen Erleichterung aller Beteiligten. „Die Prognosen haben sich bestätigt“, freut sich Rass, der die gigantische TV-Produktion, in die 350 Mitarbeiter involviert waren, an Land gezogen hat. „Für eine Veranstaltung haben wir noch nie derart viel positives Feedback erhalten“, frohlockt er. „Mit diesem TV-Format sind wir in der Championsleague der Branche angekommen.“ Fortsetzung nicht ausgeschlossen! Alexandra Fusser

Bild: Großes Showfinale im Lichtermeer: 6.000 Zuschauer bildeten mit ihren Leuchtbändern eine atemberaubende Kulisse im Kitzbüheler Tennisstadion. Fans und Künstler waren begeistert. Foto: Jürgens TV/Beckmann